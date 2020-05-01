رياضة | لفتة إنسانية من نادي بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر لفتة إنسانية من نادي بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبرع نادي بايرن ميونخ الألماني، بالكعك لـــ80 من دور الرعاية، تضامنا مع كبار السن ومقدمي الرعاية لهم خلال أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وذكر بايرن ميونخ في بيان أصدره اليوم الجمعة، أنه بالتعاون مع وزارة الصحة في ولاية بافاريا، سيتم توصيل عشر من كعك الشوكولاتة الشهير "تارت زاخا" لكل دار رعاية خلال الأسبوع المقبل.

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وقال الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه: "كبار السن هم الأكثر توترا في حالة الذعر القائمة حاليا، فالزيارات غير مسموح بها، ونحن من خلال هذه المبادرة نقول لهم : لست وحدك".

وأضاف: "مقدمو الرعاية لهم يقومون بعمل عظيم للمجتمع في كل يوم، وظيفتهم تتطلب مهنية كبيرة والكثير من العاطفة".

وتوقفت منافسات الدوري الألماني (بونسليغا) منذ منتصف مارس (أذار) الماضي، بسبب أزمة وباء كورونا، فيما تأمل الأندية في استئناف الموسم في وقت لاحق من شهر مايو (أيار).