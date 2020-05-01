رياضة | رابطة الدوري الفرنسي توجه رسالة قوية إلى الأندية بعد إلغاء الدوري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الفرنسي توجه رسالة قوية إلى الأندية بعد إلغاء الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت ناتالي دي لا تور رئيسة الرابطة الفرنسية لكرة القدم على صحة قرار إلغاء بطولة الدوري الفرنسي وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

وقالت دي لا تور في تصريحاتها للقناة الفرنسية المرموقة: «في هذه الفترات التي نعيشها كان من الصعب اتخاذ القرارات، نحن نعلم أن هناك دائمًا فائزين وخاسرين، وأن القرارات يصعب اتخاذها، ولكننا نرى أن الإجراء الذي قررنا تطبيقه كان الأقل ضررًا لكافة الأندية».

وبالإضافة إلى ذلك ردت رئيسة رابطة الدوري الفرنسي على تصريحات جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون، والذي يرى أن القرارات التي اتخذتها الرابطة غير عادلة، حيث قالت: «قراراتنا سليمة، ومن الناحية القانونية فهي صحيحة، وقد كنا حريصين عند اتخاذها».

ومن المقرر أن يجتمع مسئولو رابطة الدوري مع مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في 20 مايو الجاري، حيث سيتم إضفاء الطابع الرسمي على نهاية موسم 2019-2020، وإذا لم تحدث أي مفاجآت، لن تكون هناك أي تغييرات التي اتخذتها أعلى هيئة في كرة القدم الفرنسية.