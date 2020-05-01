رياضة | الزمالك يرصد التعاقد مع 3 نجوم في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرصد التعاقد مع 3 نجوم في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية أن مسئولي الزمالك قاموا بتحديد صفقات الفريق في الموسم الكروي المقبل والجديد كما قام بتحديد المراكز التي تحتاج إلى تدعيم وهي الجبهة اليمنى ومركز الهجوم بالإضافة إلى خط الوسط مع التركيز بشكل كبير على اللاعبين الجوكر الذي يمكن توظيفهم في أكثر من مكان داخل الملعب في الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير الصحفية المحلية أن كريم العراقي نجم المصري البورسعيدي يعتبر على رأس أولويات الزمالك في الفترة المقبلة من أجل تدعيم الجبهة اليمنى وحسام حسن نجم سموحة من أجل تعزيز خط الهجوم بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا نجم براميدز في مركز خط الوسط.

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وأوضحت التقارير الصحفية المحلية أنه فيما يتعلق بالأجانب فإن الزمالك يتمسك ببقاء الثلاثي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وأن مصير الكونغولي كابونجو كاسونجو مرتبط بالتعاقد مع مهاجم جديد في حال الاستغناء عنه من أجل تجنب النقص العددي في المنطقة الأمامية بما لا يؤثر بصورة سلبية على الفريق.

وألمحت التقارير الصحفية المحلية أن إدارة كرة القدم في النادي الأبيض تتحفظ على عودة أيا من المعارين باستثناء أحمد أبو الفتوح المعار إلى صفوف سموحة.

وذكرت التقارير الصحفية أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد خاطبت اتحاد كرة القدم المصري من أجل وضع تصورات لعودة الدوري الممتاز في الفترة المقبلة.