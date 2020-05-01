رياضة | الزمالك يرد على أنباء رحيل كارتيرون وبن شرقي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يرد على أنباء رحيل كارتيرون وبن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك حقيقة الأنباء المتداولة بخصوص رحيل نجم الفريق المغربي أشرف بن شرقي والمدير الفني للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون عن صفوف القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية محلية أن عقد باتريس كارتيرون مع الزمالك ينتهي في 30 يونيو المقبل بعد أن تولى قيادة القلعة البيضاء في شهر ديسمبر الماضي.

وذكرت تقارير صحفية مغربية أن أشرف بن شرقي نجم الزمالك يقترب من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء تجاه أوروبا بعد تلقيه عدة عروض مغرية مؤخرًا.

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وقال أمير مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية:"الزمالك سوف يجدد عقد باتريس كارتيرون مع الفريق في الأيام القليلة المقبلة لأن المدرب الفرنسي يرحب بالاستمرار مع الفرؤق الأبيض وأن التأخير كان بسبب الأحداث الأخيرة التي فرضها تفشي وباء فيروس كورونا المستجد".

وأضاف:"أشرف بن شرقي لن يرحل عن صفوف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ومازال متبقي موسمين في عقده معنا وأنا سعيد للغاية بتألقه هذا الموسم".

واختتم أمير مرتضى منصور تصريحاته قائلاً:"فرجاني ساسي مازال متبقي في عقده موسم آخر بالإضافة إلى الموسم الحالي وارتبط بعلاقة جيدة ورائعة معه وهو يعتبر من أهم اللاعبين في تشكيلة الفريق".