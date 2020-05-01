رياضة | الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه "بن شرقي" في برنامج "رامز مجنون رسمي"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن المبلغ الذي تقاضاه "بن شرقي" في برنامج "رامز مجنون رسمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية، عن المبلغ الذي تقاضاه أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك المصري، إثر ظهوره في البرنانج الكوميدي "رامز مجنون رسمي" المذاع على قنا "إم بي سي مصر".

وتعجب المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك، من الأرقام الفلكية التي نشرتها بعض الصحف ووساپل الإعلام، نظير مشاركته كضيف في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وذكر موقع "le360" المغربي، أن أشرف بن شرقي حصل على مبلغ 50 الف دولار، بعد أن حل ضيفا في برنامج رامز جلال، الذي يعرض على قناة "إن بي سي مصر".

وكشف المصدر ذاته، أن كل النجوم والمشاهير الذين ظهروا في برنامج المقالب، أمثال طارق حامد وسيد عبدالحفيظ والتونسي علي معلول حصلوا على المبلغ ذاته مقابل ظهورههم مع الفنان الساخر رامز جلال.