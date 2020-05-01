شكرا لقرائتكم داوودا: عقدي مع الطلائع ينتهي بنهاية الموسم وبعدها من حقي التوقيع لأي ناد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد داوودا لاعب وسط طلائع الجيش، أن عقده سينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث وقع لفريق الطلائع لمدة موسم واحد، لافتًا إلى انه سيصبح لاعب حر من حقه التوقيع لأى نادٍ أخر خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وعن ترشيح اسمه للعودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، قال أحمد داوودا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "اللعب للزمالك شرف لى ولأى لاعب أخر، وسعيد جدًا بعدما طُرح أسمى من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم الجديد، وانتظر اشارة مسئولى الزمالك للعودة لخدمة الكيان".

تابع لاعب الزمالك السابق حديثه، معربًا عن سعادته بالموسم الذى قضاه وسط صفوف الطلائع، لافتًا إلى انه اكتسب خلاله مزيد من الخبرات.

Advertisements

وكان أحد وكلاء اللاعبين رشح أحمد داوودا، للعودة لفريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض بداية من الموسم الجدد، حيث يعانى الأبيض من نقص فى منطقة وسط الملعب، ويسعى مسئولو الأبيض للتعاقد مع محمد عبد العاطى لاعب وسط فريق وادى دجلة، أو نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، إلا أن المطالب المادية المبالغ فيها قد تتسبب فى عدم إتمام أى صفقة منهما.

وعرض وكيل اللاعبين على مسئول بالزمالك إمكانية استعادة أحمد داوودا، خاصة أن عقد اللاعب سينتهى مع الطلائع بنهاية الموسم الجاري وسيصبح "حرًا" من حقه التوقيع لأى ناد أخر، فضلاً عن كونه كان أحد لاعبى الفريق الأبيض قبل الخروج على سبيل الإعارة للاتحاد السكندرى ثم الانتقال للطلائع بشكل نهائى.

ومن المنتظر أن يقوم مسئول الزمالك، بعرض الأمر على مجلس الإدارة والجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون لاتحديد موقفهم من الصفقة.