شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تجهز لشكوي ضد الجبلاية بسبب تقليص عدد الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ عدد من أندية الجمعية العمومية وتحديدًا المستبعدة من قبل اتحاد الكرة في تجهيز شكوي لتقديمها الي اللجنة الاوليمبية المصرية ووزارة الرياضة لمعرفة أسباب استبعادهم الي جانب أن هناك مراكز شباب تم استبعادها اقدم من أندية موجودة حاليا.

قررت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، تقليص أندية الجمعية العمومية للجبلاية إلى 98 ناديا بدلا من 225 كما كان الوضع طوال الفترة الماضية.

وبدأ اتحاد الكرة فى تقليص الجمعية العمومية للجبلاية، بقرار استبعاد مراكز الشباب من عمومية الجبلاية، ثم بعد ذلك قرر استبعاد الأندية التى لم تتخطى الأدوار التمهيدية فى كأس مصر هذا الموسم.

وأندية الجمعية العمومية الجديدة لاتحاد الكرة والتى سيكون لها حق التصويت فى الانتخابات المقبلة، وهي ..

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أكدت اللجنة القانونية باتحاد الكرة قانونية قرار اللجنة الخماسية بتقليص عدد الجمعية العمومية الي 96 ناديا قبل الانتخابات المقبلة حتي في حالة الغاء الموسم الحالي ومسابقة كاس مصر، بداعي انه لم يكن في لائحة المسابقة التي ارسلت للأندية ما يلزم باستكمال المسابقة وانهاءها كي يتم تقليص الاندية.

وكان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قال أن إلغاء النشاط الرياضى وتحديدا الدورى وكأس مصر لا يلغى قرار اتحاد الكرة بتقليص عدد الجمعية العمومية للجبلاية إلى 96 نادياً بعد يوم 30 يونيو المقبل.. وقال فضل، فى تصريحات له ، إن اللائحة لا يوجد بها ما يلزم اتحاد الكرة بإنهاء مسابقة كأس مصر حتى يتم استبعاد الأندية التى لم تتأهل إلى الأدوار التمهيدية من الجمعية العمومية، لافتا إلى أن تقليص الجمعية العمومية قرار نهائى.