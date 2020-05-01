شكرا لقرائتكم خبر عن تجارب احتراف منسية في السجل المدني بالأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كما كان الأهلي نقطة انطلاق العديد من اللاعبين الأجانب إلى العالمية كان ايضا مقبرة بعض اللاعبين المحترفين اللذين فشلوا في تقديم شهادة اعتمادهم وخرجوا من باب الأهلي الضيق.

وكان من الطبيعي أن يستهوي اسم الأهلي وتاريخه عدد من مواهب أفريقيا والمنطقة العربية لكن لم تكن الخطوة بنفس مستوى التطلعات لكل اللاعبين، فالبعض وجد في القلعة الحمراء مستقبله الكروي الذى انطلق منه والبعض الأخر حاصرته الضغوطات وكان الفشل مصيره.

يُناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالأهلي ملف اللاعبين الأجانب حال تطبيق قرار اتحاد الكرة الأخير والذي يقضي بعدم السماح بقيد 4 لاعبين أجانب لكل نادٍ من أندية القسم الأول أسوة بالموسم الماضى، علما بأنه سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب بدءا من الموسم الجديد 2020-2021، بالإضافة لعدم اعتبار لاعب من شمال افريقيا كمصري.

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ويبحث فايلر مع جهازه إمكانية التعاقد مع لاعب أجنبي جديد من عدمه خاصة وأن الفريق يضم 5 لاعبين أجانب وهم أليو بادجى واليو ديانج وجيرالدو وجونيو أجاى وعلى معلول بالإضافة لوليد أزارو المعار إلى الاتفاق السعودى لنهاية الموسم، مما يعني أنه في حالة رغبة الأهلي في ضم لاعب أجنبي جديد في الموسم الجديد سيكون مضطراً للاستغناء أو تسويق 4 لاعبين للإبقاء على 3 لاعبين أجانب فقط في قائمة الفريق.

في هذا التقرير نلقي الضوء على محترفي الأهلي الفاشلون، محترفون على الورق فقط.