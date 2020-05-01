شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر استفتاء ماركا الإسبانية لتصويت الجمهور على أفضل شعار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر النادي الأهلي الاستفتاء الذي طرحته صحيفة ماركا الإسبانية، لاختيار أفضل شعار لأندية العالم بين خمسين ناديًا عالميًا. وواجه جماهير الأهلي مشكلة تقنية في التصويت خلال الـ 24 ساعة الماضية إلا أن جماهيره نجحت في إعادته إلى صدارة السباق بعد حل المشكلة، برصيد أكثر من 232 ألف صوت، وجاء نادي الرجاء المغربي في المركز الثاني فيما حل فلومينسي البرازيلي ثالثا وفناربخشة التركي رابعا. وتفوق الأهلي على أندية أوروبية عريقة مثل ريال مدريد وليفربول وبرشلونة وسيلتك ومانشستر يونايتد. الأهلي يتصدر استفتاء ماركا الإسبانية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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