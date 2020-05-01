شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ الدقهلية يستقبل طارق حامد لاعب الزمالك والمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، طارق حامد، لاعب وسط الزمالك والمنتخب الوطنى، حيث يتواجد اللاعب حاليا فى مسقط رأسه بالدقهلية فى ظل توقف النشاط الرياضى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

وينتمى طارق حامد لقرية كفر الأصالى التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، حيث حرص على زيارة المحافظ خلال تواجده فى محافظته خلال الوقت الحالى.



طارق حامد

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

ونجح الزمالك، تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.