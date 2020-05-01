شكرا لقرائتكم خبر عن بريزنتيشن تصدر بيانا رسميا رداً على نادي الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردا على البيان المنسوب لنادى الجونة، و ما جاء به من مزاعم غير صحيحة، وهي أن شركة بريزنتيشن سبورت لم تسدد التزاماتها المالية فى مواجهة النادي منذ العام الماضي، هذا و تبين أن الخبر قد تم نشره على السوشيال ميديا دون أى إشارة إلى سبق قيام النادى بمطالبة للشركة بأي من الالتزامات المدعى بها، بالاضافة إلى أنه وفقا لعقد بيع الحقوق التجارية للأندية الموقع بين برزنتيشن سبورت والنادى بتاريخ 1/8/2018 و الذى ينص على أنه في حالة توافر ظرف استثنائى عام خارج عن إرادة أى من الطرفين لايمكن توقعه و لايمكن درئه لا يكون الطرف الذى عجز عن تنفيذ الالتزام مخلاً بالتزاماته وفقا للعقد.

نادى الجونه لم يقم بلعب المباريات المحددة له فى الدوري نتيجة تفشى وباء الكورونا المستجد ووقف كافة المباريات و الأنشطة الرياضية مما أدى بدوره بشكل مباشر إلى حرمان بريزنتيشن سبورت من إيراداتها المرتبطة بهذه المباريات لنفس السبب، و بالتالى لا يكون نادى الجونه مقصر فى تنفيذ التزاماته ولا برزنتيشن سبورت مقصرة بدورها فى حالة عدم سداد آخر قسط مستحق لنادى الجونة فى 15/3/2020، هذا بالاضافة إلى أن جميع الادعاءات التى جاءت فى البيان المشار إليه عارية تماما عن الصحة و لا تتمتع بأى أثر قانونى فى مواجهة الشركة،

وتحتفظ الشركة بكافة حقوقها فى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، و تهيب الشركة بالصحافة ووسائل الإعلام المحترمة ضرورة الاستقصاء عن حقيقة الخبر قبل النشر خاصة أنه جاء فى التعليق على الخبر من قبل الموقع الناشر أن عدة أندية تعانى من أزمات مادية على خلفية توقف مسابقة الدوري نظرا للإجراءات الاحترازية التى اتخذتها و بحق الحكومة للحد من انتشار هذا الوباء و تصريح محمد فضل عضو اللجنة الخماسية أن اللجنة حاولت استئناف الدوري و لم تنجح فى ذلك حتى تاريخه.