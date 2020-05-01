شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف.. محمد الشناوى يتصدر قائمة أغلى 5 حراس فى "الإيجيبشن ليج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حافظ محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر، على موقعه فى قائمة أفضل حارس مرمى فى الموسم الجاري، رغم تراجع القيمة التسويقية للاعبين فى ظل توقف النشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان محمد الشناوى تراجع فى قيمته التسويقية وفقاً لآخر تحديثاتها على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، ليسجل مليون و700 ألف يورو، أى ما يعادل 29 مليون جنيه مصرى، بعدما كان قد وصل قبل إبريل الجارى إلى قيمة تسويقية بلغت 2 مليون و200 ألف يورو، أى ما يعادل 37 مليونا و600 ألف جنيه مصرى.

وبذلك يكون حارس الأهلى قد خسر ما يعادل 8 ملايين و600 ألف جنيه مصرى بعد توقف النشاط الرياضي، إلا أنه حافظ على مكانته كأفضل حارس مرمى والأعلى فى القيمة التسويقية.

ونستعرض قائمة أغلى حراس مرمى الإيجيبشن ليج فى الفيديو التالي:

Advertisements

ـ محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى : 29 مليون جنيه مصرى

ـ أحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز: 22 مليونا و200 ألف جنيه مصرى

ـ محمد عواد حارس مرمى الزمالك: 13 مليونا و600 ألف جنيه مصرى

ـ محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك: 6 ملايين و800 ألف جنيه مصرى

ـ محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك: 5 ملايين و900 ألف جنيه مصرى