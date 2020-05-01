شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر ريان: إبراهيم حسن غضب من ثابت البطل بسبب التفاوض مع "باك يمين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال ياسر ريان ظهير أيسر الأهلى السابق، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن من أعظم من لعب كرة القدم فى العالم وليس فقط فى مصر، معلقا :" ياريت كل لاعبى مصر يبقوا زى حسام وابراهيم فى الروح والقتال داخل الملعب".

تابع ريان فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أن حسام حسن كان "بيزعل" منى فى حالة إرسال عرضية من ناحية اليسار لأى مهاجم أو لاعب غيره، موضحا أنه العميد كان يحب دائما تسجيل الأهداف وهى صفة حميدة لأى مهاجم.

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أضاف ظهير أيسر الأهلى السابق، أن إبراهيم حسن كان أيضا يمتلك نفس الروح، لدرجة أنه "زعل" من ثابت البطل مدير الكرة السابق بسبب خبر فى أحد الجرائد حينئذ يفيد بأن الأهلى يتفاوض مع ظهير أيمن لتدعيم صفوفه.

وعلّق ريان قائلا:" إبراهيم حسن طلب منى مرة ألعب باك يمين كبديل له أثناء الاصابة ، حتى لا يفكر الأهلى ضم ظهير أيمن فى هذه الفترة"، مضيفا:" إبراهيم حسن قالى انت باك يمين كويس ألعب بدالى الماتشين الجايين".