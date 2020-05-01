شكرا لقرائتكم خبر عن بادجي مهاجم الأهلى بـ"الجلابية والطاقية": "جمعة سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أليو بادجى، مهاجم النادى الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، ظهر فيها لاعب القلعة الحمراء مرتدياً "جلابية وطاقية"، وعلق عليها "جمعة سعيدة".

ويحرص أليو بادجى على خوض التدريبات المنزلية فى ظل فترة التوقف الحالية للنشاط الرياضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك للحفاظ على لياقته استعداداً لاستئناف النشاط فى أى وقت.

تحدث السنغالى أليو بادجى مهاجم النادى الأهلى عن مستقبله مع المارد الأحمر، بعدما خرجت بعض التقارير حول إمكانية رحيله عن الأهلى فى فترة الانتقالات المقبلة.

وقال بادجي، فى تصريحات نقلتها صحيفة البطولة المغربية نقلا عن موقع "فوت سنغال"، "رحيلى عن الأهلي؟ لا أعلم شيئًا عن الموضوع، أتدرب بشكل طبيعى ويربطنى عقد بالنادى وكل شيء يسير على ما يرام فى الوقت الحالي، هدفى هو اللعب فى نادٍ أوروبى كبير، لكننى مازلت لاعبًا فى الأهلى أريد صناعة التاريخ فى هذا النادي، وجعل جماهيره فخورة بى هذا كل ما فى رأسي، وسنرى كيف ستتطور الأمور".

وأضاف بادجى عن علاقته بمدرب الأهلي، "فايلر تحدث معى وشرح لى كيفية اندماجى مع الفريق بمنحى فرصة المشاركة بشكل تدريجي، وبالفعل بدأت ألعب مع الفريق قبل فترة توقف جميع المسابقات، أحتاج لبعض الوقت لإظهار إمكانياتى مع الأهلي، نتصدر الآن بطولة الدوري، كما تأهلنا إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وهدفنا هو الفوز بجميع البطولات هذا العام".

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يذكر أن الأهلى المصرى سيواجه الوداد الرياضى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، وقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم تأجيل موعد المباراتين اللتين ستجمعان بينهما إلى موعد لاحق بسبب "فيروس كورونا".

وتعاقد النادى الاهلى فى يناير الماضى مع السنغالى اليو بادجى مهاجم رابيد فيينا النمساوى أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من يناير الجارى بعد المفاوضات المكثفة التى أجراها أمير توفيق مدير التعاقدات بالاهلى مع إدارة رابيد فينا ومع اللاعب نفسه خلال الأيام الماضية وأسفرت عن إتمام الصفقة حيث أنهى توفيق إجراءات التعاقد مع اللاعب لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم.