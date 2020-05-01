شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادى فى دوامة النسيان.. جمهورية شبين شارك فى الدورى 6 مواسم وعاد للظلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادى الجمهورية أو جمهورية شبين الكوم هو نادى رياضى مصرى تأسس عام 1932 بمحافظة المنوفية بمدينة شبين الكوم، وكان اسمه الأول نادى معهد التربية البدنية وكان البعض يطلق عليه نادى بلدية شبين أسوة بنادى بلدية المحلة الذى تأسس قبله بعام واحد، حتى قيام الثورة وعلى إثرها تحولت مصر من دولة ملكية لدولة جمهورية ليتم تغيير اسم النادى إلى نادى الجمهورية الرياضى بشبين الكوم.

اللواء عبد المنعم شيحة هو الرئيس التاريخى للنادى، حيث تولى رئاسته منذ عام 1988 حتى 2010، وصعد معه النادى للدورى الممتاز لمدة 6 مواسم محققا نتائج طيبة، وتولى تدريب فريق الكرة بالنادى عبر تاريخه العديد من المدربين الكبار مثل أنور سلامة وعادل طعيمة وطه بصرى وفاروق جعفر وفتحى مبروك وزيزو، ومن أبناء النادى خميس دويدار ثم تولى تدريب الفريق بدورى الدرجة الثانية أسماء كبيرة فى عالم التدريب أيضا مثل صبرى المنياوى ورضا عبد العال وطارق السعيد وياسر رضوان وغيرهم.

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وجاءت أكبر صفقة فى تاريخ النادى فى يناير 2018 بعدما قرر مجلس إدارة نادى الجمهورية بيع لاعب الفريق رجب عمران لنادى مصر المقاصة، وذلك مقابل مليون و200 ألف جنيه بعد مفاوضات مكثفة بين أعضاء مجلس إدارة نادى الجمهورية ومسئولى نادى المقاصة أسفرت عن إبرام أكبر صفقة فى تاريخ النادى على الإطلاق.

وكان مجلس إدارة نادى شبين قد أعلن عن توقيع اللاعب رجب عمران للنادى الأهلى بعدما اعترف اللاعب بذلك للجهاز الفنى بالنادى، ما دفعهم لفتح الباب أمام تلقى عرض رسمى من القلعة الحمراء للتفاض عليه قبل وصول عرض المقاصة الذى كان له السبق فى ضم اللاعب الذى ينتهى عقده مع شبين فى مايو المقبل.