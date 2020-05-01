شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: جهاز الأهلى قالى حسام حسن مش عايزك تلعب أساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحدث أحمد كشرى مهاجم الأهلى السابق، عن ذكرياته فى القلعة الحمراء، وقال إنه كان هداف الدورى فى الدور الأول موسم 95 وحينها كان حسام حسن مهاجم الفريق الأحمر مصابا فى وتر أكيلس، كما كان الفريق يضم فيلكس أيضا فى الهجوم.

وقال كشرى فى تصريحات لبرنامج "لعبة وحكاية" على قناة اون تايم سبورت، إنه بعد عودة حسام حسن من الاصابة فوجئت بأحد أعضاء الجهاز الفنى يقول لى أنك ستجلس احتياطيا وسيلعب حسام حسن وفيلكس أساسيين، وهو ما جعلنى مندهشا كونى هذه الفترة كنت أفضل مهاجم فى مصر.

Advertisements

تابع كشرى أن حسام حسن كان "مسيطر" فى الأهلى وماكنش حد يقدر يقوله أجلس احتياطى، معلقا:" حسام حسن كان بيحبنى بس خارج الملعب وبعيدا عن الكرة".

أضاف أنه تحدث مع الجهاز الفنى وتساءل عن سبب جلوسه احتياطيا، ولكن الجهاز الفنى قال له:" ركز بس وهات هدفين ولا تلاتة وهتلعب أساسى"، معلقا:" كيف وكنت هداف الدورى وقتها يقال لى ذلك".

واختتم حديثه قائلا:" فى المباراة التالية لعبت احتياطيا وسجلت هدفين ، واستمر الوضع وجلست احتياطيا لحسام حسن وفيلكس"، مضيفا:" ياسر ريان مرة قالى انت ايه إللى جابك هنا هتلعب ازاى على حسام حسن وفيلكس؟.