شكرا لقرائتكم خبر عن عامر عامر لـ"الخليج 365": إقالة لاسارتي أفسدت حلم حياتى باللعب للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مش ندمان على أهلاويتى ولو جالى عرض من الزمالك هوافق

رحيل إكرامي عن الأهلي قرار مناسب فى توقيت مناسب

صلاة الاستخارة حسمت قرارى بالرحيل عن الإنتاج الحربى

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مش خايف من دكة الأهلى وأمتلك عرضاً سعوديا وعروضا محلية

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كشف عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربى، عن مفاجأة خلال حواره مع ”الخليج 365” بتأكيده على أنه يرفض محاولات ناديه بيعه فى الميركاتو الصيفى المقبل، مُفضلاً الانتظار لفترة الانتقالات الشتوية للرحيل عن الإنتاج بعدما حسم قراره بالرحيل عن النادى وعدم تمديد تعاقده مرة أخرى، كاشفاً أسرار مفاوضاته مع الأهلى والإسماعيلى والمصرى وحقيقة العرض السعودى الذى وصله.. وإلى نص الحوار..

*متى ينتهى عقدك مع الإنتاج الحربى؟

ينتهى بنهاية الموسم المقبل 2021-2022

*هل حسمت موقفك من الرحيل عن الإنتاج الحربى؟

نعم.. صليت استخارة وحسمت قرارى بالرحيل عن الإنتاج الحربى فى الموسم المقبل وأبلغت المسئولين بذلك.

*هل يحاول الإنتاج الحربى بيعك هذا الموسم للاستفادة المادية؟

بالفعل ولكنى مستمر مع الفريق ولن أرحل، سأكون حراً فى يناير المقبل ومن حقى وقتها إتمام الانتقال لأى نادٍ أرغب إليه وتكون الاستفادة المالية من حقى بمفردى وأيضاً لن أكلف النادى الجديد الذى أنتقل إليه أموالا كثيرة.

*هل لديك أزمة مع مسئولى الإنتاج الحربى؟

إطلاقا، أشعر براحة كبيرة في الإنتاج الحربى، النادى مستقر وكان سبب شهرتى وانضمامى للمنتخب الوطنى، وأشارك بصفة مستمرة ، ولدى تفاهم كبير مع مختار مختار المدير الفني وعصام عبد العظيم مدرب الحراس ولكن شعرت أنه آن الأوان للبدء فى تجربة جديدة خاصة أنى ضحيت بعروض كثيرة من أجل البقاء فى الإنتاج.

*هل تلقيت عرضاً من الأهلى؟

مجرد ترشيحات لا ترتقى للصيغة الرسمية، ولم يتحدث معى أى مسئول من النادى فى الوقت الحالى، ولكن كانت هناك مفاوضات في فترة وجود مارتن لاسارتى مدرب الاهلى السابق .

*ولماذا فشلت صفقة انتقالك للأهلى وقتها؟

تغيير الجهاز الفني للأهلى والاصابة التي تعرضت لها مع المنتخب وأبعدتنى عن المشاركة سبب فشل الصفقة رغم أنى لمست جدية واحترام من مسئولي الأهلى .

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*هل تشعر أن فرصة مشاركتك مع الأهلى صعبة في وجود الشناوى؟

محمد الشناوى لما جه الأهلى مكنش عنده نص فرصة فى وجود شريف إكرامى الحارس الأساسى، ومع ذلك تعب واجتهد وربنا كرمه، وأنا مؤمن أن بالتعب والجهد ربنا بيعوض الإنسان.

*هل شعرت بالندم لإعلان انتمائك للأهلى؟

إطلاقا، شرف ليا أنى أهلاوى وشرف ليا ألعب في الأهلى وبحب النادى ودى حقيقة مش هنكرها ولا هندم عليها ومحدش يقدر يرفض اللعب للأهلى بس انتمائى مالوش علاقة بأنى محترف لو جالى عرض من الزمالك هوافق عليه فوراً.

*هل تلقيت عرضا من الزمالك؟

في فترة سابقة وليس الآن، وكيل لاعبين صديق شخصى لى وجد اسمى متداولا فى الزمالك فعرض عليهم تدخله لتقريب وجهات النظر ولكن لم يحدث جديد.

*كيف ترى قرار شريف إكرامى بالرحيل عن الأهلى؟

قرار صح ومناسب فى توقيت مناسب جدا، فعلتها قبله ورحلت عن إنبى لعدم مشاركتى وتألقت مع الإنتاج، شريف إكرامى حارس كبير ولازم يشارك.

*وماذا عن مفاوضات المصرى البورسعيدى للتعاقد معك؟

وكيلى وصديقى سعد حسنى هو المسئول عن هذا الملف وأبلغت كل الأندية التي قدمت عروضا للتعاقد معى بأنى مرتبط بتعاقد مع الإنتاج الحربى ممتد للموسم المقبل، وأفضل الرحيل في يناير المقبل وليس الآن.

*هل توقفت المفاوضات مع الإسماعيلى بسبب المقابل المادى؟

لم تتوقف مفاوضات الإسماعيلى مع سعد حسنى وكيلى مازالت مستمرة ولم نصل لمناقشة التفاصيل المادية إطلاقاً.

*وماذا عن العرض السعودى لضمك؟

قالولى في الإنتاج أن وصلهم عرض سعودى للتعاقد معى ولكن لا أعلم عنه أي تفاصيل أخرى.

*هل تؤيد عودة البطولة الدوري أم الغاء المسابقة؟

لازم الدوري يرجع بس مع الأخذ بكل احتياطات السلامة لكل عناصر اللعبة، مثل تقليل الحضور فى الملاعب والكشف على اللاعبين والأجهزة الفنية.

*من المدرب الذى تعتبره الأبرز فى مسيرتك؟

مختار مختار دون شك لعب دور البطولة فى حياتى ليس فقط داخل الإنتاج وإنما دربنى فى إنبى ويثق فى قدراتى ويراهن على نجاحى .



حارس مرمى الانتاج الحربى

*كيف ترى فرص عودتك للفراعنة في وجود حسام البدرى؟

كبيرة فهو لا يعتمد فقط على نجوم الأهلى والزمالك، والمجتهد سيجد مكاناً فى صفوف المنتخب.

*كيف تقضى وقتك فى العزل المنزلى؟

في قراءة الكتب عن التاريخ المصرى.

*ماذا تفعل للحفاظ على وزنك في العزل المنزلى ؟

بخصص وقت يومياً للجرى وببعد عن السكريات والنشويات أغلب الوقت .

*هل ترى أن الرياضيين قدموا دوراً مؤثراً في أزمة كورونا

هناك حملات توعية قاموا بها ولكن كنت ضد الإعلان عن التبرعات الخيرية فهى شأن داخلى بين العبد وربه وليس مكانها وسائل الإعلام.