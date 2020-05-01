شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر أيه يا كابتن؟.. عبد الله عبد السلام: مكرونة بشاميل واستيك وبطاطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبد الله عبد السلام، نجم منتخب الكرة الطائرة والنادى الأهلى، عن الإفطار الذى سيتناوله فى ثامن أيام شهر رمضان، وقال عبد السلام إنه سيتناول اليوم "مكرونة بشاميل واستيك وبطاطس وسلاطة".

ويحرص عبد السلام فى استغلال وقت حظر فى قضاء وقته مع أسرته وممارسة تدريبات خفيفة فى المنزل للحفاظ على اللياقة البدنية.

ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى حظر كورونا فى عدد من الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، خاصة فى ظل إعلان الأندية والاتحادات تعليق النشاط الرياضى وإغلاق الأندية ومراكز الشباب والهيئات الرياضية، وكذلك حظر التجول من التاسعة مساءً حتى السادسة صباحاً، خاصة بعدما تحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية.