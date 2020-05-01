س و ج.. كل ما تريد معرفته عن عمومية اتحاد الكرة لمناقشة اللائحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم تجميد النشاط الرياضى فى مصر جراء "جائحة" كورونا، كما يحدث فى العالم كله تقريباً، إلا أن هناك فى مصر من يتحدث عن الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتى ستُناقش اللائحة الجديدة، وهو ما نُلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالي: س: ما هو موعد عمومية اللائحة فى اتحاد الكرة؟ س: ما هو موعد عمومية اللائحة فى اتحاد الكرة؟ ج:موعدها 30 أغسطس المقبل. س: كيف سيتم عقد الجمعية فى ظل إجراءات الحظر بسبب وباء كورونا؟ س: كيف سيتم عقد الجمعية فى ظل إجراءات الحظر بسبب وباء كورونا؟ ج: اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تدرس إقامة الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة الجديدة عبر "الفيديو كونفرانس" . Advertisements س: ما هو عدد الأندية التى يحق لها التصويت فى الجمعية العمومية المقبلة؟ س: ما هو عدد الأندية التى يحق لها التصويت فى الجمعية العمومية المقبلة؟ ج: تم تقليص عدد الجمعية العمومية إلى 95 ناديا بدلا من 225 ناديا. س: ماذا عن حقيقة إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة موسم؟ س: ماذا عن حقيقة إقامة انتخابات اتحاد الكرة المقبلة لمدة موسم؟ ج: المستشار محمد الماشطة، المستشار القانونى لاتحاد الكرة، أكد ضرورة توحيد النصوص القانونية بين قانون الرياضة المصرى، ولائحة النظام الأساسى لاتحاد الكرة، واللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قبل إجراء الانتخابات المقبلة لانتخاب مجلس جديد لإدارة اتحاد الكرة، وذلك حفاظا على استقرار الكرة المصرية وحماية الانتخابات المقبلة من الطعون الانتخابية. وقال الماشطة، إن موضوع إقامة انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام واحد يحتاج لدراسة متأنية، لاسيما أن قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، ينص على أن الدورة 4 سنوات، ولائحة اتحاد الكرة تؤكد أن الانتخابات بعد الدورة الأولمبية صيفا خاصة أنه تم تأجيل الأولمبياد لمدة عام ليقام فى 2021.

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