شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام محارب يستعيد ذكرياته مع الأهلى ويعلق: "ليت الزمان يعود يوماً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد إسلام محارب، لاعب الجونة، ذكرياته مع النادى الأهلى عبر ستورى انستجرام، ونشر أهدافه بالقميص الأحمر وصورة مع زملائه السابقين بالقلعة الحمراء وأبرزهم ميدو جابر وعلق قائلا، "ليت الزمان يعود يوما".

وبدأ محارب مسيرته الكروية بمحافظة كفر الشيخ، ثم انتقل لناشئى الأهلى ثم الجونة وسموحة ثم الأهلى وأخيراً عاد للجونة، بدأ محارب مسيرته مع كرة القدم وهو فى السادسة من عمره بنادى كفر الشيخ، وتدرج فى الناشئين حتى وصل للفريق الأول تحت قيادة خالد جلال.

لعب فى الأهلى تحت قيادة مانويل جوزيه وحسام البدرى ومحمد يوسف، حيث قام كل مدير فنى بتصعيده للفريق الأول رغم أنه فى السابعة عشرة من عمره، ثم انضم للأهلى وقت كان لاعبا بصفوف منتخب الشباب بقيادة مصطفى يونس.

وفى كأس مصر، لعب محارب 4 مباريات سجل فيها هدف واحد وصنع مثله، بواقع 154 دقيقة لعب.

Advertisements

ووافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال إسلام محارب صانع ألعاب الفريق للجونة بشكل نهائى مقابل 4 ملايين جنيه، ووضع مسئولو الأهلى بندًا مثيرًا فى العقد يمنح الأهلى الحق فى استعادة اللاعب حال دفع ضعف مبلغ الصفقة، أى ما يوازى 8 ملايين جنيه.



اسلام محارب



