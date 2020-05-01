شكرا لقرائتكم خبر عن أمير وجيه: أنشأت أول نادٍ للاسكواش فى أمريكا وأتمنى تطبيق دورى المدارس بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أمير وجيه، المدير الفنى لمنتخب الاسكواش، المتوج مؤخراً ببطولة العالم، عن دوره فى نشأة الاسكواش الأمريكى، وتأسيس أول نادٍ للعبة فى واشنطن.

وقال وجيه، فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، تجربة أمريكا كانت جديدة علي، لكننى وفقت فيها وكنت سبباً فى إدخال الاسكواش إلى العاصمة الأمريكية، وأنشأت أول نادٍ للعبة، عندما تواصل معى الأمريكان بعد الطفرة التى حصلت فى مصر فى الاسكواش، وطلبوا منى أن أكون مسئولاً عن تطوير اللعبة فى أمريكا.

وأضاف وجيه، انتقلت إلى واشنطن ولم يكن النادى قد أنشئ من الأساس، وكان هناك نادٍ يتضمن بعض ملاعب الجيم الصغيرة وقمنا بتأجيرها، ونفذنا برنامجنا بتدريب طلبة الجامعات والمدارس، وأقمت دورى مدارس، وهذا ما أتمنى تحقيقه فى مصر بإقامة دورى مدارس بين الطلاب، وهو ما ناقشت فيه الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، لأنها نقلة ثانية للعبة وانتشارها.

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وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش psa عن تجميد التصنيف العالمى للعبة فى شهر مايو الجاري، وذلك بعد توقف النشاط الرياضى بسبب تفشى وباء كورونا، وعدم إقامة أى بطولات يمكنها أن تغير التصنيف .

ويحتل محمد الشوربجى صدارة التصنيف العالمى لرجال الاسكواش، فيما تحتل رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة صدارة تصنيف السيدات.

ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.