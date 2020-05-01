أحمد كشري يحكي كواليس أزمته مع حسام حسن في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث أحمد كشري، لاعب الأهلي ومنتخب السابق، عن كواليس فترة تواجده في القلعة الحمراء، لافتا أنه واجه صعوبات للتواجد كأساسي مع الفريق في وجود خلال تلك الفترة كل من حسام حسن وأحمد فيلكس في خط الهجوم.

وأضاف كشري في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" حين وقعت للأهلي تسلل إلى الخوف بعدما اخبرني البعض بأن مشاركتي ستكون صعبة للغاية، وقتها كان فيلكس من أفضل المهاجمين الذين اتوا الى مصر، بالإضافة لتواجد حسام حسن قائد الفريق والمنتخب في تلك الفترة".

وتابع:"جلست على دكة بدلاء الاهلي وانا هداف الفريق، بسبب حسام حسن فهو كان يفضل اللعب بجوار أحمد فيلكس، رغم ان علاقتنا كان طيبة خارج الملعب لكن في الملعب كان يختار دائما اللعب بجوار فيلكس."

وأكمل" حسام حسن وفيلكس كانا لهما وضع خاص داخل فريق الأهلي، ولم يكن من الطبيعي أن اجلس احتياطي وانا هداف الفريق".

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وأوضح كشري، أنه كان هداف الفريق في الدور الأول للدوري، وحسام عائد من اصابة استمرت لـ 4 شهور ورغم ذلك حين عاد طلب الأخير من الجهاز الفني بتواجد فيلكس بجواره.

وأشار إلى أن ادارة الأهلي طالبتني بتسجيل أكثر من هدف لكي يكون ضمن اللاعبين الأساسيين في خط الهجوم، وبالفعل لعب مباراة سجل خلالها هدفان ولم يسجل وقتها حسام حسن، وفي المباراة التالية جلس احتياطي مرة اخرى.

وأتم كشري تصريحاته:" جمهور الاهلي دخل في مشادة مع حسام حسن أمام بوابة النادي لانه لم يكن ياتي الي حين اسجل أي هدف، ولم يكن أحد

يستيطيع الدخول في صدام مع حسام حسن، وثابت البطل هو فقط من كان يستطيع التعامل معه".