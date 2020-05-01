تريزيجيه: كثير من وقف أمام طموحي.. وحققت حلمي بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشار محمود حسن تريزيجيه، لاعب أستون فيلا ومنتخب مصر، أنه حقق حلمه باللعب في البريميرليج، مضيفا بأن هناك الكثير من الذين اعترضوا طموحه في كرة القدم.

وقال تريزيجيه في حواره لبرنامج حلو وبس المذاع عبر قناة "dmc": كان حلمي منذ الصغر هو لعب كرة القدم، فكان نفسي أصل إلى ما أنا فيه الآن والحمد لله حققت ذلك".

وأضاف:" كثير من الناس وقفوا أمام حلمي، وكنت أتخذ كلامهم كدافع لي وليس بشكل سلبي، وإذا كان لديك هدف ستصل له مهما وقف أمامك أي شئ".

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وأردف:" أسرتي كانت السبب الرئيسي في ما وصلت إليه الآن، حيث كانوا دائماً يشجعونني باستمرار".

وأكمل:" أرى كل التعب الذي تعبته في مشواري عندما أشعر أن بلدي فخورة بي".

وواصل:" قد يكون لديك موهبة كبيرة، لكن من الممكن أن يكون هناك شخص أقل منك موهبة، لكنه يجتهد أكثر منك ويطور نفسه ويتمرن جيدا ولديه هدف فيصل لهدفه".

وعن الأفضل في حياة تريزيجيه، اختتم:" أول شئ أسرتي هم أفضل شئ في حياتي، وثاني أمر زوجتي وابني "يزن"، فكلهم السبب إنني وصلت لحلمي الذي حفرت فيه كثيرا وهو اللعب في البريميرليج".