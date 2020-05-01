لاعب أتلتيكو مدريد يواجه اتهامات بسوء السلوك

وجه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اتهامات بسوء السلوك لمدافع فريق أتلتيكو مدريد الإسبانيكيران تريبيير.
وتأتي الاتهامات بسبب انتهاك كيران لقواعد المراهنات، حيث تتعلق التهم بوجود رهان مزعوم حول انتقال اللاعب من فريق توتنهام إلى أتلتيكو مدريد صيف 2019.
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