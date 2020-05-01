رابطة الدوري الإنجليزي تحدد موعدًا جديدًا لاستئناف البريميرليج

حددت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعداً جديداً لاستئناف بطولة الدوري الإنجليزي بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن مسؤولي الرابطة اتفقوا خلال اجتماعهم مع ممثلي الأندية اليوم، عودة التدريبات في 18 مايو الجاري، على أن يتم اسئتناف فعاليات بطولة البريميرليج يوم 12 يونيو المقبل.

وأضافت، أن المنافسات عند العودة ستتم في غياب الجماهير، وعلى ملاعب محايدة يتم الاستقرار عليها، منعاً لإحتمالية وجود جماهير من الفرق أصحاب الملعب.

وقررت الرابطة تحديد عشرة ملاعب محايدة، بعيدة عن أماكن إقامة الأشخاص بقدر الإمكان.

يذكر أن اجتماعهم مع ممثلي الأندية اليوم، عودة التدريبات في 18 مايو الجاري، على أن يتم اسئتناف فعاليات بطولة البريميرليج يوم 12 يونيو المقبل.وأضافت، أن المنافسات عند العودة ستتم في غياب الجماهير، وعلى ملاعب محايدة يتم الاستقرار عليها، منعاً لإحتمالية وجود جماهير من الفرق أصحاب الملعب.وقررت الرابطة تحديد عشرة ملاعب محايدة، بعيدة عن أماكن إقامة الأشخاص بقدر الإمكان.يذكر أن ليفربول يتصدر فعاليات الدوري الإنجليزي، ويفصله ست نقاط عن التتويج الرسمي بلقب البريميرليج.

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