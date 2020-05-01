رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استكمال الموسم بشرط

استقرت رابطة الدوري الإنجليزي على استكمال الموسم الحالي عقبالاجتماع اليوم عبر الفيديو كونفرنس.
وأكدت الرابطة على نيتها لاستكمال الموسم في حال سمحت قيود حكومة المملكة المتحدة بذلك.
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