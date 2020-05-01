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رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استكمال الموسم بشرط

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استقرت رابطة على استكمال الموسم الحالي عقب

الاجتماع اليوم عبر الفيديو كونفرنس.

وأكدت الرابطة على نيتها لاستكمال الموسم في حال سمحت قيود حكومة المملكة المتحدة بذلك.

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