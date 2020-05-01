الزمالك يطلب ضم نجم الإسماعيلي

دخل مسؤولي نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي الإسماعيلي لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء.
وأكد مصدر بالإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد " أننادي الزمالك دخل في مفاوضات مع الدراويش لضم عبدالرحمن مجدي جناح الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.
وقرر الزمالك الدخول في مفاوضات مع الإسماعيلي للإستفادة من خدمات مجدي الفترة المقبلة وخاصتًا بعد ظهورة بشكل جيد مع الداويش والمنتخب الأوليمبي.
وكان أعلن عبدالرحمن مجدي خلال الأيام الماضية عن تجديد عقده مع النادي الإسماعيلي لمدة خمس مواسم قادمة.
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