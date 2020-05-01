اخبار الرياضه

الزمالك يطلب ضم نجم الإسماعيلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

دخل مسؤولي نادي الزمالك في مفاوضات مع نادي الإسماعيلي لضم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الصفراء.

 

وأكد مصدر بالإسماعيلي في تصريحات خاصة لـ "الوفد " أن

نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع الدراويش لضم عبدالرحمن مجدي جناح الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة.

 

Advertisements

وقرر الزمالك الدخول في مفاوضات مع  الإسماعيلي للإستفادة من خدمات مجدي الفترة المقبلة وخاصتًا بعد ظهورة بشكل جيد مع الداويش والمنتخب الأوليمبي.

 

وكان أعلن عبدالرحمن مجدي خلال الأيام الماضية عن تجديد عقده مع النادي الإسماعيلي لمدة خمس مواسم قادمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطلب ضم نجم الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا