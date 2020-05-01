الأهلي يتصدر استفتاء ماركا الإسبانية

تصدر النادي الأهلي استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية الذي طرحته قبل 72 ساعة لإختيار أفضل شعار لأندية العالم بعدما انحصر السباق بين خمسين نادي عالمي.
وعلي الرغم من المشكلة التقنية التي حظيت بها عملية التصويت خلال ال24 ساعة الماضية بالنسبة للأهلي إلا إن جماهيره الغفيرة نجحت فياعادة الأهلي سريعا إلي مكانته ليتصدر السباق برصيد أكثر من 171 الف صوتا .
وتفوق النادي الأهلي في الإستفتاء علي أندية ريال مدريد الاسباني وليفربول الإنجليزي وفلومينزي البرازيلي والرجاء المغربي.
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