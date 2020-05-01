يتربع نادي العين لكرة القدم على عرش أندية دولة الإمارات، حيث يُعد أكثر الفرق تتويجاً بالألقاب، كما استطاع أن يُتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرة واحدة عام 2003 ليصبح النادي الإماراتي الأول والوحيد الذي حصل على هذا اللقب، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات نادي العين الإماراتي.

يحتفل نادي العين يوم 1 من شهر أغسطس كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الي عام 1968، ويتخذ من مدينة العين بإماراة أبو ظبي مقراً له، ويستضيف مبارياته على ملعب هزاع بن زايد.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي العين الى عام 1976 عندما فاز ببطولة دوري أبو ظبي “الدوري الإماراتي“، أما اللقب القاري الوحيد الذي تُوج به فكان عام 2003 عندما فاز بدوري أبطال آسيا بعد ان تغلب على الفريق التايلندي “بي إي سي تيرو ساسانا”.

ويعتبر نادي العين أنجح الأندية على مدار تاريخ كرة القدم الإماراتية، و يعتبر أكثر الفرق تحقيقاً للبطولات في دولة الإمارات العربية المتحدة بـ 28 بطولة و 30 بالمجموع منذ تأسيسه و هو صاحب الرقم القياسي في الحصول على لقب الدوري الإماراتي برصيد 11 مرة، ويبتعد العين عن أقرب منافسيه نادي الأهلي الذي يملك 22 لقباً محلياً.

سجل بطولات نادي العين الإماراتي (محلياً)

الدوري الإماراتي

فاز العين بالدوري الإماراتي 13 مرة “رقم قياسي” مواسم: (1976–77، 1980–81، 1983–84، 1992–93، 1997–98، 1999–00، 2001–02، 2002–03، 2003–04، 2011–12، 2012-13، 2014-15، 2017-2018).

كأس رئيس الدولة

كأس الاتحاد الإماراتي

فاز العين بكأس الاتحاد الإماراتي 3 مرات أعوام: (1989، 2005، 2006).

كأس السوبر الإماراتي

فاز العين بكأس السوبر الإماراتي 4 مرات “رقم قياسي” أعوام: (1995، 2003، 2009، 2012).

كأس اتصالات المحترفين

فاز العين بكأس اتصالات المحترفين مرة موسم: (2008-09).

كأس دوري أبو ظبي

فاز العين بكأس دوري أبو ظبي مرتين عامي: (1974، 1975).

الدوري المشترك

فاز العين بالدوري المشترك مرة واحدة عام: (1983).

سجل بطولات نادي العين الإماراتي (خليجياً وعربياً)

كأس الخليج للأندية

فاز العين بكأس الخليج للأندية مرة واحدة عام: (2001).

كأس الصداقة المغربية الإماراتية

فاز العين بكأس الصداقة المغربية الإماراتية مرة واحدة عام: (2015).

سجل بطولات نادي العين الإماراتي (آسيوياً)

دوري أبطال آسيا

تُوج العين بلقب دوري أبطال آسيا مرة واحدة عام: (2003).