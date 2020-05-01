شادي محمد: الزمالك يحاول سرقة تاريخ الاهلي!

انتقد أسطورة دفاع الاهلي “شادي محمد” الإعلام المُنتمي لنادي الزمالك، بسبب التشكيك الدائم في مدى أحقية البطل القياسي لدوري أبطال أفريقيا والدوري المصري بلقب “بطل القرن الأفريقي”.

ووصف شادي محمد محاولات التشكيك في نزاهة الاهلي من قبل الإعلام الزملكاوي وبعض مسؤوليه الحاليين والسابقيين بـ “محاولات لسرقة التاريخ”.

وأطلق شادي محمد نيرانه على الزمالك خلال استضافته في برنامج “أقر وأعترف” الذي يقدمه حارس مرمى مصر في مونديال 1990 “أحمد شوبير” عبر قناة أون تايم سبورتس.

وقال شادي محمد “النادي الاهلي يحتل مكانة خاصة بعيدًا عن كل العبث الذي يحدث حاليًا، كل فترة نسمع عن نفس الموضوع حول أحقية الأهلي بلقب نادي القرن الأفريقي”.

وأضاف “لديّ شيء لا يعرفه الكثير من الناس حول موضوع نادي القرن الأفريقي، أثناء تواجدي في الأهلي بعد سفر الرئيس صالح سليم لتسلم الجائزة من الكاف، كانت أول تهنئة تصل النادي من الزمالك بواسطة رئيسه الأسبق كمال درويش”.

وأوضح “التهنئة كانت عبارة عن (بوكيه ورد)، كان أول بوكيه ورد يصل للأهلي لتهنئته باللقب، ما يغضبني خروج كمال درويش ليقول أن لا أحد أخطره بشأن تتويج الأهلي بهذا اللقب”.

Advertisements

ماذا سنفعل بمباراة ريال مدريد

وتساءل شادي محمد “ماذا سنفعل ببوكيه الورد؟ حضرتك أرسلت هذا البوكيه على أي أساس وهو مكتوب عليه نصًا: تهنئة من رئيس نادي الزمالك إلى رئيس الأهلي بمناسبة حصوله على لقب بطل القرن..وماذا سنفعل بمباراة القرن التي أقيمت بين الأهلي وريال مدريد؟ غير معقول أن تسرق التاريخ كي ترضي 100 مشجع. الكبير دائمًا مَن لا يتحدث في الصغائر”.

وأكد صاحب الـ 42 عامًا “المنافسون يتحدثون في الصغائر دائمًا لتبرير الفشل أمام الجمهور، من ضمنها حسن حمدي ووكالة الأهرام والتحكيم، لا أحد منهم يُفكر في كيفية تتويج الأهلي بجميع الألقاب تحت قيادة مانويل جوزيه، لا أحد منهم أقدم على مشاهدة التدريبات والمجيء للتعلم، شغلوا تفكيرهم بأشياء غير واقعية وتزيد من فشلهم”.

وختم شادي محمد “مهمة البعض هو خلق الأعذار، والتقليل من قيمة وتاريخ الأهلي في الوقت الذي يذهب فيه الفريق إلى كأس العالم للأندية ويحقق المركز الثالث، بدلاً من التعلم من تجارب الأهلي، هناك فرق ضمت 21 لاعبًا في الموسم ولم تفز بأي شيء ولم يتحدث أحد”.

وانضم شادي محمد لصفوف الأهلي في صيف 1999 قادمًا من نادي الكروم السكندري، وظل بين صفوفه لمدة 10 أعوام، حتى رحل لنادي الاتحاد السكندري الذي شارك معه في 23 مباراة بموسم 2010/2009، ومنه إلى الإسماعيلي لمدة موسم.

وفي موسم 2012/2011 قرر شادي محمد الاعتزال بعد تسجيله ل3 أهداف في الدوري المصري خلال تمثيله لنادي تليفونات بني سويف في 15 مباراة.