طموحات الرجاء تصطدم بالعروض الخليجية لحميد أحداد

اصطدمت طموحات إدارة نادي الرجاء البيضاوي في الاحتفاظ بالمهاجم المغربي “حميد أحداد” خلال الميركاتو الصيفي المقبل بعدة عقبات، لعل أبرزها العروض الخليجية التي بدأت في محاصرته مؤخرًا.

واستعاد حميد أحداد مستواه المعهود بعد إعارته للرجاء من الزمالك في نهاية الميركاتو الصيفي الماضي.

وساهم صاحب الـ 25 عامًا في تأهل الرجاء إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونصف نهائي البطولة العربية للأندية.

كما سجل حميد أحداد 4 أهداف في الدوري المغربي للمحترفين من 10 مباريات لعبهم حتى توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا، ومن بين أهدافه الأربعة هدف فوز الرجاء على الوداد في ديربي الدار البيضاء بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 61 يوم 22 ديسمبر 2019.

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وأكدت وسائل إعلام مغربية سعي إدارة الرجاء لإبقاء حميد أحداد بعقد دائم بعد المستوى الرائع الذي قدمه مع الفريق، لكن مغالاة رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” في مطالبه المالية، مع تلقي اللاعب لعروض جادة من الخليج العربي، سيُفسد خطة الرجاء لتمديد إقامته في الدار البيضاء.

وأكدت صحيفة المنتخب المغربية أن حميد أحداد سيشعل سوق الانتقالات الصيفية، حيث يرغب الرجاء في شراء عقده من الزمالك، لكن يجب على الرجاء إقناع الزمالك وهزيمة العروض الخليجية أولاً.

وتشرف شركة Premier’Art على أعمال حميد أحداد، وهي نفس الشركة الراعية للاعب الفتح الرباطي المغربي ونجم نادي الجزيرة الإماراتي الحالي “مراد باتنة”.