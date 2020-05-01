رياضة | الأهلي يقدم عرضًا مغريا للتعاقد مع نجم مازيمبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم عرضًا مغريا للتعاقد مع نجم مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية عالمية بأن إدارة الأهلي بدأت في التفكير في تدعيم خط هجوم الفريق في الفترة المقبلة وذلك بناء على تعليمات من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وذكرت صحيفة كيك اوف العالمية أن الأهلي دخل في مفاوضات مع جاكسون موليكا نجم مازيمبي الكونغولي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأكدت الصحيفة العالمية أن الأهلي قدم عرضا تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار من أجل التعاقد مع موليكا في الصيف المقبل على أن يكون راتب موليكا مع الأهلي مليون دولار سنويًا.

وكشفت الصحيفة العالمية أن موليكا حتى تلك اللحظة لم يحسم موقفه خاصة وأنه يبحث عن الإحتراف في أوروبا خاصة بعد أن علم بوجود اهتمام من أحد الأندية في فرنسا.

وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن موليكا تألق مع مازيمبي الكونغولي في الفترة الماضية خاصة في آخر موسمين من بطولة دوري أبطال أفريقيا.