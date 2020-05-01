رياضة | الكشف عن موقف كارتيرون النهائي من عودة أحداد إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف كارتيرون النهائي من عودة أحداد إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن موقفه النهائي من عودة حميد أحداد مهاجم الفريق المعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي.

وكان المغربي حميد أحداد قد انتقل إلى صفوف نادي الرجاء على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

وأكد كارتيرون أنه لا يرغب في عودة أحداد إلى الفريق مرة أخرى عقب انتهاء إعارته مع الرجاء نظرا لحاجة الفريق له في الموسم القادم.

يذكر أن نادي الرجاء كان قد أظهر رغبة في شراء عقد أحداد بشكل نهائي عقب انتهاء إعارته مع الفريق بسبب المستوى المميز الذي ظهر به.