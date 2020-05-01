رياضة | نجم الأهلي السابق يوضح كيفية التغلب على أزمة رحيل النجوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق يوضح كيفية التغلب على أزمة رحيل النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح نجم الأهلي السابق "عادل عبد الرحمن" كيفية حل مشكلة رحيل النجوم الكبار من الأهلي بنهاية الموسم، بالإضافة لوجهة نظره في تجديد عقد السويسري "رينيه فايلر" المدير الفني للفريق.

وأدلى عبد الرحمن بتصريحات صحفية حيث قال: "اتخذت إدارة الأهلي قراراً صحيحاً بالتجديد لفايلر، بعد أن تغير شكل الفريق معه نسبياً، وأصبح يحقق نتائج جيدة".

وتابع: "كان هناك تخطيط من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، بتجهيز عدداً من اللاعبين الصاعدين، لخلافة نجوم الفريق الأول، وذلك حينما توليت تدريب فريق الشباب".

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وأضاف: "الخطيب متحمس لتجربة بعض اللاعبين الشبان، وقمت بوضع خطة لذلك مسبقاً، بناءاً على ما طلبه مني".

واستطرد: "اللاعب كريم يحيى يمكنه أن يسد فراغ أحمد فتحي، ويستطيع أن يلعب بشكل أساسي في الفريق الأول رفقة محمد هاني".

وواصل: "عربي بدر لاعب جيد ومبشر للغاية، ويمكنه تعويض حسام عاشور في مركز وسط الملعب، وإذا أتيحت له فرصة اللعب في الفريق الأول، سيكون له شأن كبير في الكرة المصرية.

وأتم: "الأهلي ينتظر عودة بعض المعارين في الموسم المقبل مثل محمد عبد المنعم مدافع سموحة وأكرم توفيق لاعب وسط الجونة، وهذا سيساعد على النزول بمعدل أعمار الفريق".