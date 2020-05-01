رياضة | حقيقة إصابة ديبالا بفيروس كورونا للمرة الرابعة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة إصابة ديبالا بفيروس كورونا للمرة الرابعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت في الآونة الأخيرة تقارير كثيرة تفيد بإصابة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بفيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 للمرة الرابعة.

حقيقة إصابة باولو ديبالا

صديقة المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا علقت على تقارير إصابة اللاعب بفيروس كورونا المستجد للمرة الرابعة، نافية كل ما تردد عن إصابة لاعب يوفنتوس الإيطالي، من خلال حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن أصدقاء ديبالا أمثال رونالدو، هم من يقفون خلف شائعات إصابة ديبالا، من أجل تبرير رفض كريستيانو العودة إلى إيطاليا، إذ يقضي اللاعب وقته الحالي في جزيرة ماديرا البرتغالية.

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الاتحاد الدولي يوصي بإيقاف جميع أنشطة كرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم المعروف باسم الفيفا قد أوصي كافة الاتحادات بتأجيل جميع دوريات اللعبة الجماهيرية في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.

قرار إيقاف مسابقات كرة القدم في العالم بسبب تفشي الوباء المستجد المعروف بـ"COVID – 19"، جاء خوفا على أفراد المنظومة من الاعبين والجماهير.

ترتيب يوفنتوس في الدوري الايطالي

الجدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر جدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 63 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، صاحب الوصافة برصيد 62 نقطة، بعد مرور 26 جولة.