رياضة | إصابة خطيرة لنجم بوروسيا مونشنغلادباخ

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة خطيرة لنجم بوروسيا مونشنغلادباخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أراد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا مونشنغلادباخ دينيس زكريا، أن يكون متواجداً مع فريقه في حال استئناف منافسات الدوري الألماني "بوندسليغا".

ولكن ربما يضطر زكريا (23 عاماً) لإنهاء الموسم بسبب إصابة في الركبة كان تعرض لها أمام بروسيا دورتموند في السابع من مارس (آذار) الماضي، وذلك وفقاً لما ذكرته تقارير إعلامية.

ووفقاً لمعلومات من مجلة شبورت بيلد فإن الإصابة التي تعرض لها اللاعب السويسري الدولي كانت أخطر مما كان متوقعاً، واضطر زكريا لتقليل الجهد مرة أخرى.

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وأفاد تقرير لصحيفة رينيتشه بوست عن وجود إنشقاق صغير في العظم المتحرك في رأس الركبة، وهو ما قد يؤدي إلى ضرر دائم في حال الضغط عليه.

ومن المحتمل أن يخضع زكريا لإجراء جراحي محدود ثم يتوقف لمدة تتراوح مابين أربعة إلى ستة أسابيع، ومع هذا، ربما تكون لديه فرصة في الظهور مرة أخرى في المرحلة النهائية من الموسم.

ومن الممكن أن ينتقل زكريا، الذي تعاقد معه مونشنغلادباخ مقابل 12 مليون يورو في 2017 ومازال عقده ممتداً حتى 30 يونيو (حزيران) 2022، لنادي كبير في الصيف المقبل إذا كان المقابل المادي جيداً.