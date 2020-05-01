رياضة | الأهلي يتفوق ويتصدر استفتاء ماركا لأفضل شعار بالعالم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتفوق ويتصدر استفتاء ماركا لأفضل شعار بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت صحيفة "ماركا الإسبانية" استفتاء بين 50 نادي في العالم، للتنافس حول الأكثر شعبية للشعار، بمشاركة الأهلي من مصر والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي من المغرب.

وتصدر النادي الأهلي استفتاء الصحيفة، والذي طرحته قبل 72 ساعة لإختيار أفضل شعار لأندية العالم بعدما انحصر السباق بين خمسين نادي عالمي.

وواجه جماهير الأهلي صعوبة في الوصول إلى عملية التصويت، في أول 24 ساعة من التصويت بسبب مشكلة تقنية، إلا إن جماهيره الغفيرة نجحت في إعادة الشعار للصدارة.

ويتصدر الأهلي السباق حاليًا برصيد أكثر من 171 الف صوتًا متفوقًا على الرجاء المغربي صاحب الوصافة حتى الآن، ويشارك في التصويت العديد من الأندية مثل أندية ريال مدريد الإسباني وبرشلونة وليفربول الإنجليزي وفلومينزي البرازيلي.