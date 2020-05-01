رياضة | كشري يكشف السر وراء ارتباطه بالمعلق ميمي الشربيني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر كشري يكشف السر وراء ارتباطه بالمعلق ميمي الشربيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد عبدالمنعم كشرى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن المعلق المفضل بالنسبة له والذي يحرص على متابعة المباريات بصوته.

وأكد كشري، أنه يرى ميمي الشربيني هو أفضل معلق ويستمتع بصوته كثيرًا خاصةً في المباريات التي شارك فيها مع الأهلي خلال مسيرته.

وأضاف كشرى في تصريحات إعلامية: " ميمي الشربيني كان متميز في التعليق، ويعطي لكل لاعب حقه، كنت أتفائل دائمًا به في المباريات".

واختتم:" المباريات التي كان يشارك في تعليقها أثناء وجودي، كنت دائمًا أحرز أهداف، هو بالتأكيد المعلق المفضل بالنسبة لي".