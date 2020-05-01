رياضة | كشري يكشف أسباب مشاجرة جماهير الأهلي مع حسام حسن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 07:39 مساءً - انت الان تقراء خبر كشري يكشف أسباب مشاجرة جماهير الأهلي مع حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد كشري نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، عن سبب قيام جماهير النادي بالتشاجر مع حسام حسن نجم الفريق والمنتخب الوطني السابق.

وأكد كشري في تصريحات إعلامية، أن تشاجر الجماهير مع حسام حسن، جاء بسبب عدمه احتفاله معي بتسجيل الأهداف".

وأضاف كشري: "بعد المشاجرة توجه لي حسام في غرفة الملابس وقال لي أنا مش بحتفل معاك ياكشري، بتسجيلك للأهداف؟، فطالبته بعدم التركيز في هذا الأمر، على الرغم من انه كان بالفعل لا يحتفل معي بالأهداف".

وتابع :"بعد ذلك الموقف، كنا في مباراة الترسانة، وراوغ حسام حسن، الحارس ومرر لي الكرة وكان المرمى خالي، وأحرزت منها هدف".

واختتم :"بعد الهدف جاء حسام حسن، واحتفل معي بالهدف، وقال لي مش كنت مررت لي الكرة".