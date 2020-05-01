الامارات | أرسنال يريد إنهاء عقد مسعود أوزيل

شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يريد إنهاء عقد مسعود أوزيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفة شبكة "إسبن" الأميركية، عن مساعٍ في إدارة نادي أرسنال الإنجليزي، لإنهاء عقد لاعبه الألماني مسعود أوزيل، بسبب ارتفاع الراتب السنوي للاعب، وابتعاده التام عن المشاركة في الفترة الماضية.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن إدارة آرسنال غير سعيدة بوضع أوزيل الحالي، خاصة مع حصوله على راتب مرتفع يصل إلى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياُ، كما رفض أوزيل تخفيض رابته بنسبة 12.5%، في ظل تعرض الأندية لخسائر كبيرة، بسبب تفشي جائحة فيروس "كورونا COVID-19"، وذلك أسوة بمدرب الفريق وزملائه الذين وافقوا على قرار خفض رواتبهم.

ويذكر، أن أرسنال، كان قد أعلن في وقت سابق، عن اتفاق مع لاعبي الفريق الأول والجهاز الفني، لخفض الرواتب لمدة 12 شهراً، إلا أن أوزيل وثلاثة لاعبين أخرين رفضوا هذا القرار.

وانضم مسعود أوزيل إلى صفوف أرسنال عام 2013، قادماً من ريال مدريد، ويمتد عقده مع "المدفعجية" حتى صيف 2021، وشارك أوزيل في الموسم الحالي مع فريقه اللندني في 23 مباراة فقط بكل المسابقات، وسجل خلالها هدفاً يتيماً، وصنع 3 أهداف فقط.

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