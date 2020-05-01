شكرا لقرائتكم موقع مغربي: عصام الحضري ثاني أفضل حارس مرمى في تاريخ إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الاختيار على عصام الحضري، أسطورة حراسة الممى المصرية في وصافة قائمة أفضل 20 حارسا في تاريخ إفريقيا، حسب ما نشره موقع sport.le360 المغربي.

وجاء الحضري في المركز الثاني في قائمة أحسن حارس إفريقي على مر العصور، وراء طوماس نكونو، حارس السابق للمنتخب الكاميروني، والذي تألق بشكل لافت في مونديالي 1990 و94.

واحتل المركز الثالث بروس كروبلار حارس منتخب زيمبابوي يليه في المركز الرابع والخامس الكاميرونيان جوسيف أنطوني بيل وإدريسا كاميني فيما احتل المغربي بادو الزاكي المركز السادس.

وجاء فينسنت إنياما النيجيري في المركز السابع وأندري أونا الكاميروني ثامنا ونصر الدين دريد الجزائري تاسعا والتونسي شكري الواعر عاشرا.

عصام الحضري نجح في التتويج مع المنتخب المصري بـ4 ألقاب لكأس الأمم الإفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

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من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وكتب "فيفا" عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، قفازات السد العالى عصام الحضرى فى كأس العالم 2018 أحد معروضات "كرة القدم والعالم العربى" فى متحف الفيفا، كانت المباراة الدولية الأخيرة فى مسيرة الحارس العملاق، الذى أصبح أكبر لاعب يشارك فى النهائيات، بالإضافة لكونه أول أفريقى ينجح فى صد ركلة جزاء فى تاريخ كأس العالم".

وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الاول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك في مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.