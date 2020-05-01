شكرا لقرائتكم الكرة في رمضان (8).. ثلاثية زعيم الثغر تمزق شباك الحضرى بحضور نجوم الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظل شهر رمضان الكريم الذى يحل علينا كل عام مرتبطا بذكريات لحظات كروية تتوقف عندها ذاكرة محبي كرة القدم، وخصوصًا عند الإنجازات الكروية وأيضًا اللحظات المثيرة للجدل والأحلام الضائعة في عالم كرة القدم

ونحرص في 8 أيام شهر رمضان المبارك، 2020، أن نبحث في صفحات تاريخ كرة القدم المصرية، من أجل العثور على أبرز المواجهات الكروية في شهر الصيام.

فريق الأحلام

أطلق على جيل الاتحاد السكندري فريق الأحلام (في تاريخ النادي) بعد سلسلة من التعاقدات المتميزة التي أبرمها بداية من تولي الألماني راينر تسوبيل في وجود لاعبين كبار مثل وليد صلاح الدين وسمير كمونة وحسن مصطفى الذين تعاقد معهم زعيم الثغر من النادي الأهلي.

هذا بالإضافة إلى ضم نادر السيد العائد من تجربة احتراف مع لاعبين كبار من أبناء النادي مثل يوسف حمدي، محمد شرف، الوكيل سلامة، إبراهيم الشايب، يوسف عبد الرحيم.

نجوم الأهلي

كما امتلك النادي الأهلي في ذلك الوقت العديد من النجوم في الفريق مثل خالد بيبو، عصام الحضري، شادي محمد، أحمد بلال، وائل جمعة، الأنجولي جيلبيرتو وسيد عبد الحفيظ الذي يشغل منصب مدير الكرة حالياً.

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هجوم سكندري

بدأ نادي الاتحاد المباراة بحماس شديد وسط حضور كامل العدد في مدرجات ملعبه، حيث نجح محمد شرف في إحراز الهدف الأول من تمريرة حسن مصطفى ليسددها الأول داخل شباك عصام الحضري.

ونجح الأهلي في التعادل بالشوط الثاني برأسية مدافعه أحمد السيد.

وسجل حسن مصطفى الهدف الثاني لسيد البلد من تمريرة سحرية لوليد صلاح الدين بكعب القدم، ليسددها الأول صاروخية داخل الشباك.

ومن اللمسة الأولى للبديل خالد العدوي جاء هدف الاتحاد الثالث بعد أن راوغ عصام الحضري وأحمد السيد داخل منطقة الجزاء.

وأحرز أحمد بلال ثاني أهداف الأهلي من ركلة حرة مباشرة، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.