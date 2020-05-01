شكرا لقرائتكم الكمامات والجوانتي شروط احترازية لسلامة اللاعبين حال عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مسئولو اتحاد الكرة انه في حالة استئناف بطولة الدوري الممتاز فسيتم التنبيه علي اللاعبين والأجهزة بارتداء الكمامات والجوانتي خلال المباريات حفاظًا علي سلامة اللاعبين بعد انتشار فيروس كورونا في حالة عودة النشاط خلال الفترة المقبلة .

ويرغب مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني في استكمال مسابقة الدوري لهذا الموسم وانتظار إيقاف خطورة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة في ظل خطوات الدول للبحث عن علاج للفيروس .

في سياق متصل تحدث الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم عن سيناريوهات عودة النشاط الكروى خلال أزمة فيروس كورونا المستجد مؤكدا أن آليات المتابعة تعتمد في المقام الأول على تطور الوباء.

أكد سلطان في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة "ON TIME SPORTS 2" مع الإعلامى إبراهيم فايق أنه حال عودة الدورى المصري ستكون هناك فترة مدتها من ثلاثة أسابيع لشهر لتجهيز اللاعبين.

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أشار رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة إلى أنه سيتم إجراء تحاليل وفحوصات طبية للاعبين ومعسكرات مغلقة لهم لافتا إلى أن كل هذه الإجراءات الاحترازية ستكون بالتنسيق مع المسئولين في الدولة والمتمثلين في وزارة الصحة.

قال سلطان إن اللجنة الطبية باتحاد الكرة تسعى أن تكون جاهزة في أي وقت لتأمين خطة عودة الدورى المصرى بما يضمن السلامة للجميع ولا يشكل خطرا على اللاعبين وجميع عناصر اللعبة مؤكدا أن بعض الرياضات التي فيها تلامس لن تعود في الوقت الحالي.

واختتم:" كرة القدم صناعة واستثمار وجماهير ولا بد وضع كل ذلك في الاعتبار".