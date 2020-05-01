شكرا لقرائتكم كشري: ياسر ريان قالي ايه اللي جاب الاهلي وفيه اتنين تقال زي حسام حسن وفيليكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد كشري نجم الأهلي السابق أنه كان من ناشئي المقاولون العرب ولعب في صفوفه 7 سنوات وبعدها انتقل الشرقية للدخان ومنه إلى الأهلي

قال كشري في برنامج "لعبة وحكاية" مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت: قابلوني احسن استقبال بعد انضمام للنادي الاهلي مثل رضا عبد العال ومحمود ابو الدهب وعمرو الحديدي وهادي خشبة ووليد صلاح الدين واحمد ايوب وهشام حنفي، لأنهم كانوا يعرفونني جيدا قبل قدومي للقلعة الحمراء.

أكد أن ياسر ريان تحدث معه على خطوة الانضمام للأهلي قائلا: "ايه اللي جابك هنا وفيه اتنين تقال زي حسام حسن واحمد فيلكس؟"، كاشفا تفاصيل احترافه في نيوشاتل قائلا: أول مباراة للأهلي كانت مع هامبورج في معسكر الاعداد وسجلت جون والمباراة التانية سجلت6 أهداف في موسم واحد وشعري باني مؤهل للاحتراف هناك.

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أضاف: كنت أتقاضي في الموسم في الأهلي كان بـ8 آلاف في الموسم وبيتخصم الفين جنيه ضرايب يعني الموسم بـ6 آلاف جنيه ، مشيرا إلى أن كامل ابو علي رئيس المصري السابق سبب عدم استكمال مشواري في الاحتراف بسويسرا، ولم يحصل على المبلغ الذي كان مقررا لاحترافي بقيمة 100 الف دولار بسببه، وهو من اسباب قبولي الانتقال للمصري مع العلم انني كنت مطلب شعبي في بورسعيد عشان اروح للمصري .

أردف: تخانقت مع تسوبيل ورميت القميص لانه كان بيتخانق معايا عايزني امسك سردباك الفريق المنافس وقلتله انت مجنون ازاي تحط ايدك عليا، وكان بيكره النجوم بيحب يكون النجم الاول