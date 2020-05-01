شكرا لقرائتكم الأهلي يحتل صدارة استفتاء ماركا كأفضل شعار في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل النادي الأهلي صدارة استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية الذي طرحته قبل 72 ساعة لإختيار أفضل شعار لأندية العالم بعدما انحصر السباق بين خمسين نادي عالمي.

وعلي الرغم من المشكلة التقنية التي حظيت بها عملية التصويت خلال الـ24 ساعة الماضية بالنسبة للأهلي إلا إن جماهيره الغفيرة نجحت في اعادة الأهلي سريعا إلي مكانته ليتصدر السباق برصيد أكثر من 171 الف صوتا متفوقا علي أندية ريال مدريد الاسباني وليفربول الإنجليزي وفلومينزي البرازيلي والرجاء المغربي.

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وكان شعار نادى فلومينيزى البرازيلى حصل على المركز الأول بالقائمة بعد مرور 8 ساعات على الاستفتاء، بينما تواجد النادى الأهلى فى المركز 46 حيث لم يحصل على أى صوت فى البداية قبل أن يتقدم للوصافة حاليا، بعدما فتحت الصحيفة التصويت لقرائها لاختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم على هامش أنشطتها للحفاظ على تفاعل الجماهير وسط تجميد كل الأنشطة فى العالم.

وحصل شعار الأهلى على 171 ألف صوت حتى الآن فى استفتاء الصحيفة الإسبانية لأفضل شعارات الأندية فى العالم، على الرغم من عدم حصوله على أى أصوات حتى أمس الخميس، وجاء في المركز الثانى خلف شعار نادى الرجاء البيضاوى المغربى بعد حصوله على 168.5 ألف صوت حتى الآن.