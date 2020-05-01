اخبار الرياضه

الأهلي يحتل صدارة استفتاء ماركا كأفضل شعار في العالم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلي يحتل صدارة استفتاء ماركا كأفضل شعار في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتل النادي الأهلي صدارة استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية الذي طرحته قبل 72 ساعة لإختيار أفضل شعار لأندية العالم بعدما انحصر السباق بين خمسين نادي عالمي.

وعلي الرغم من المشكلة التقنية التي حظيت بها عملية التصويت خلال الـ24 ساعة الماضية بالنسبة للأهلي إلا إن جماهيره الغفيرة نجحت في اعادة الأهلي سريعا إلي مكانته ليتصدر السباق برصيد أكثر من 171 الف صوتا متفوقا علي أندية الاسباني وليفربول الإنجليزي وفلومينزي البرازيلي والرجاء المغربي.

Advertisements

وكان شعار نادى فلومينيزى البرازيلى حصل على المركز الأول بالقائمة بعد مرور 8 ساعات على الاستفتاء، بينما تواجد النادى الأهلى فى المركز 46 حيث لم يحصل على أى صوت فى البداية قبل أن يتقدم للوصافة حاليا، بعدما فتحت الصحيفة التصويت لقرائها لاختيار الشعار الأفضل على مستوى العالم على هامش أنشطتها للحفاظ على تفاعل الجماهير وسط تجميد كل الأنشطة فى العالم.

وحصل شعار الأهلى على  171 ألف صوت حتى الآن فى استفتاء الصحيفة الإسبانية لأفضل شعارات الأندية فى العالم، على الرغم من عدم حصوله على أى أصوات حتى أمس الخميس، وجاء في المركز الثانى خلف شعار نادى الرجاء البيضاوى المغربى بعد حصوله على 168.5 ألف صوت حتى الآن.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يحتل صدارة استفتاء ماركا كأفضل شعار في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا