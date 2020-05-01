شكرا لقرائتكم كشرى : كنت بجيب أهداف أكتر من حسام حسن وثابت البطل الوحيد اللي كان له سلطان عليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل داعب احمد عبد المنعم كشرى نجم الاهلى السابق زميله السابق حسام حسن بأنه كان يسجل أهداف أكثر منه فى الملعب أثناء تواجد الثنائى فى مباراة واحدة وأضاف كشرى في تصريحات إعلامية قائلا : " كنت هداف الدوري في الدور الثاني 95 وكابتن حسام حسن كان مصاب في وتر أكيلس وكان ممكن تاخد 7 شهور ولكنه رجع بعد 4 شهور وبلغه الجهاز انه هتلعب انت وكشري ورفض وقال لا العب انا وفيلكس " Advertisements واستطرد قائلا : حسام حسن كان بيحبني بره الملعب بس لأنه كان عصبى جدا فى الملعب ومش عايز حد يجيب أهداف غيره وكابتن ثابت البطل هو الوحيد اللي كان له سلطان عليه "

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كشرى : كنت بجيب أهداف أكتر من حسام حسن وثابت البطل الوحيد اللي كان له سلطان عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.