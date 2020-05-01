شكرا لقرائتكم ريان: ابراهيم وحسام حسن مكنوش يحبوا حد يلعب عليهم في الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق ياسر ريان نجم الأهلي السابق على انضمام أحمد كشري زميله السابق في القلعة الحمراء على انتقال الأخير للفريق الأحمر وتحمسه للمشاركة الأساسية في وجود أسماء كبيرة مثل حسام حسن وأحمد فيليكس وعلي ماهر.

قال في برنامج "لعبة وحكاية" مع الإعلامي سيف زاهر على قناة أون تايم سبورت: قلت لكشري هو انت متحمس فاكر نفسك هتلعب في وجود ناس زي حسام حسن وفيلكيس وعلي ماهر ولا ايه".

تابع: ابراهيم حسن لم يكن يحب أن يلعب أحد على حسابه في الظهير الايمن ، وكان من الصعب اخراج التوأم من الملعب خاصة حسام حسن، والجهاز الفني يبحث عن حيلة لاقناعه بالخروج من الملعب.

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أردف : الراحل أحمد ماهر كان بيقول لحسام حسن عندنا ماتش تاني مهم وعايزين نريحك وده كان بيحصل احتراما لحسام حسن لانه لاعب دولي وشارك في كاس العالم، وياريت لعيبة مصر كلها تبقى زي حسام وابراهيم حسن".

استطرد: من أفضل المباريات في مشواري أمام الزمالك وصنعت هدفا في احدى المباريات لحسام حسن ، وبعد المباراة دخلت في ازمة معه بسبب حبه أن يتصدر المشهد دائما ، حيث أنه في اليوم التالي تأخرت عن حضور المران بسبب ارتباطي بمشوار لمنطقة التجنيد بعد استئذان ثابت البطل، ولكن الجماهير تدخلت لتأخير التدريب حتى أصل المران ، وهو ما ازعج حسام حسن اللي قالي "يبقى انا اجيب الاجوان واكسب الفريق وانت اللي تاخد الاضواء؟".