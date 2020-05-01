شكرا لقرائتكم كشرى : ميمي الشربيني اكثر المعلقين الذين استمتع بتعليقهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبدالمنعم كشرى نجم النادي الأهلى السابق أنه يستمتع بتعليق الكابتن ميمي الشربيني كثيرا فى المباريات التى شارك فيها مع الأهلى وأضاف كشرى في تصريحات إعلامية قائلا : " كنت هداف الدوري في الدور الثاني 95 وكابتن حسام حسن كان مصاب في وتر أكيلس وكان ممكن تاخد 7 شهور ولكنه رجع بعد 4 شهور وبلغه الجهاز انه هتلعب انت وكشري ورفض وقال لا العب انا وفيلكس "

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