شكرا لقرائتكم بارما الإيطالي يواصل تعليق تدريباته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بارما الإيطالي لكرة القدم أنه لن يستفيد من قرار إدارة المنطقة باستئناف التدريبات، لأن ذلك يخالف قرارات الحكومة وقواعد الإغلاق العام المفروضة بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أنه سينهي الإغلاق، القائم طوال شهرين، في حال موافقة الحكومة على البروتوكول الصحي المقدم من الاتحاد الإيطالي.

وأصدرت حكومة إميليا-رومانيا الإقليمية، يوم الخميس، مرسوما وقع عليه جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، والذي يسمح باستئناف التدريب للرياضيات الفردية مثل الركض والدراجات، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

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وأصبح بمقدور أندية بولونيا وساسولو وسبال، التي تنتمي أيضا لمنطقة شمال إيطاليا، أن تستأنف تدريباتها خلف أبواب مغلقة في مراكز التدريب، مع الحفاظ على قواعد التباعد الاجتماعي.

وذكرت رابطة الدوري الإيطالي، أمس الخميس، أنها ستلتزم بقرارات الحكومة التي منعت الفرق من التدريب حتى 18 مايو الجاري، في الوقت الذي ما زالت تنظر فيه في البروتوكول الصحي

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في أوائل مارس الماضي، مع تبقى 12 مرحلة على نهايته.