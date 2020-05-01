شكرا لقرائتكم أندية الدوري الإنجليزي تناقش خطط استئناف الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ستناقش أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خطط استئناف الموسم في اجتماع عبر الفيديو يوم الجمعة لكن الجوانب العملية لكيفية بدء التدريبات ستكون أول عقبة يجب تجاوزها في مشروع استئناف اللعب.

ويأمل الدوري أن تمنح الحكومة البريطانية، التي ستراجع إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا في السابع من مايو، الضوء الأخضر للعودة للتدريبات لكن في وجود ارشادات طبية صارمة.

وستفتح إعادة اللاعبين لملاعب التدريبات الطريق أمام استئناف الموسم في بداية يونيو مع إقامة المباريات بدون جماهير كما هو متوقع ومن المحتمل أيضا على ملاعب محايدة. ولم تقم أي مباراة منذ التاسع من مارس.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حدد مهلة تنتهي في 25 مايو أمام بطولات الدوري لإبلاغه بخطط استئناف المنافسات - من أجل المساعدة في تحديد مواعيد المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي - فإن هناك متسع من الوقت أمام الدوري الإنجليزي الممتاز لاستكمال مبارياته.

وأشار اليويفا إلى أنه يرغب في الانتظار حتى نهاية أغسطس من أجل استكمال بطولات الأنديةالأوروبية وهذا معناه أن الدوري الإنجليزي الممتاز أمامه الصيف بأكمله لينهي موسمه.

وأبلغ مسؤول في أحد الأندية "رويترز" :الصبر هو المفتاح هنا والصبر سيقودنا إلى القرار الصحيح، وببساطة لا يوجد استعجال في هذه اللحظة.

وألغيت بطولات الدوري في فرنسا وهولندا هذا الموسم لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الضغط على الدوري الإنجليزي الممتاز ليسير على الخطى نفسها.

وفي حين كان قرار الحكومة الفرنسية هو الذي أدى لإلغاء الدوري الفرنسي، فإن الوزير المسؤول عن الرياضة في الحكومة البريطانية، وهو وزير الثقافة أوليفر دودن، قال إنه يتعاون مع الدوري بهدف

استئناف المباريات في أسرع وقت ممكن.

لكن بعض اللاعبين أبدوا قلقا من احتمال اللعب بينما الجائحة مستمرة وقال أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي لمحطة تسي.دي.إف التلفزيونية الألمانية : لا أعتقد أن ضميري سيكون مرتاحا إذا واصلنا

اللعب بينما الناس تموت في أماكن أخرى بالعالم.

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ورغم أن بعض الأندية، ومن بينها غريما لندن أرسنال وتوتنهام هوتسبير، فتحت بالفعل ملاعبها التدريبية، فإنها قالت إن الملاعب تستخدم فقط في التدريبات الفردية ولم تستأنف بعد الحصص التدريبية الطبيعية.

ويأخذ الدوري المشورة من الأطقم الطبية للأندية بشأن كيفية إقامة التدريبات بطريقة آمنة بهدف العثور على بروتوكول توافق عليه الأندية.

ونشرت صحيفة ديلي ميرور أجزاء من وثيقة من سبع صفحات أظهرت بعض الخطط قيد الدراسة.

وتضمنت هذه المقترحات اختبارات ممولة من القطاع الخاص للاعبين قبل العودة للمران الجماعي وتعقيم واسع النطاق للمعدات التدريبية والمنشآت بعد كل مران.

وقال التقرير إن اللاعبين سيرتدون كمامات وسيتم حظر البصق. ولم يعلق الدوري الإنجليزي الممتاز على التقرير لكن من المتوقع أن يقدم إفادة صحفية حول المقترحات بعد اجتماع الجمعة.

وتتركز الخطط على عدم استخدام اللاعبين المنشآت باستثناء المراحيض وعودة تدريجية للمران حيث يتدرب اللاعبون في البداية في مجموعات صغيرة.

ومن المرجح أن يركز اجتماع الجمعة على ما إذا كانت كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بوسعها الامتثال لهذا البروتوكول وكيف يمكن للنظام أن يصمد إذا جاءت عينات لاعبين إيجابية خلال المران.

وفي حين تعد الموافقة على نظام التدريب خطوة أولى مهمة، فإنها لن تحول دون التخطيط لكيفية إقامة المباريات المتبقية من الموسم.

ويتبقى لستة عشر فريقا في الدوري تسع مباريات بينما يتبقى لأربعة فرق عشر مباريات.